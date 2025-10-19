Previne até pedra no rim: novos benefícios da banana são descobertos e surpreendem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 06:50
Quem não adora uma fruta que, além de deliciosa e acessível, é uma verdadeira potência para a saúde? Rica em potássio, a banana é uma das estrelas do dia a dia do brasileiro, aparecendo de diversas formas e qualidades. No entanto, por trás de sua popularidade e preço baixo, ela esconde um verdadeiro "ouro" para o organismo, com benefícios que muitos desconhecem, principalmente para o coração e os rins.
Delícias de banana
Fácil de encontrar em qualquer supermercado e super versátil no preparo, a fruta é amada por celebridades como Gisele Bündchen e Simone Mendes, que a incluem em suas dietas fitness. Agora, entenda como o potássio da banana atua no seu corpo e os motivos pelos quais ela é unanimidade entre atletas.
No Brasil, encontramos uma vasta variedade, como a banana-nanica, perfeita para bolos e vitaminas; a banana-prata, ideal para levar na bolsa; a banana-maçã, ótima para quem tem o estômago sensível; e a banana-da-terra, que brilha em pratos cozidos ou fritos. Sua versatilidade permite que seja grelhada com canela, amassada com aveia e mel, ou até congelada para um sorvete natural.
A banana é poderosa. De acordo com o nutricionista Matheus Maestralle, que revelou a importância da fruta ao Metrópoles, o potássio presente nela exerce uma função crucial no bom funcionamento do organismo, combatendo a hipertensão.
O mineral é um aliado dos rins e atua na eliminação do sódio através da urina. Além disso, ele relaxa as paredes dos vasos sanguíneos, melhorando assim a circulação e prevenindo as temidas doenças cardiovasculares.
O potássio, principal destaque da fruta, ajuda ainda na prevenção de pedras nos rins. O mineral, afinal, auxilia no equilíbrio dos líquidos corporais.
É importante lembrar, no entanto, que o consumo da fruta deve ser acompanhado por uma boa hidratação e por hábitos saudáveis para que o benefício seja completo. Portanto, inclua a banana na sua dieta e beba bastante água para ajudar o seu corpo a funcionar da melhor forma possível.
Entre os praticantes de atividades físicas, a banana é quase uma unanimidade e um pré-treino popular. Por possuir carboidratos de fácil digestão, ela fornece energia imediata para o corpo, o que a torna ideal antes de um treino.
Depois, ela auxilia na recuperação muscular. Além disso, os nutrientes da fruta trabalham para o seu bem-estar. O triptofano e a vitamina B6 presentes na fruta, por exemplo, estimulam a produção de serotonina, o hormônio responsável pela sensação de felicidade e por garantir uma boa noite de sono.