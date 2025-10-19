Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Previne até pedra no rim: novos benefícios da banana são descobertos e surpreendem

Versátil e barata, a fruta mais amada dos brasileiros esconde propriedades poderosas para coração e rins

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 06:50

A banana, rica em potássio, pode ser uma aliada no combate a pedras nos rins
A banana, rica em potássio, pode ser uma aliada no combate a pedras nos rins Crédito: Instagram

Quem não adora uma fruta que, além de deliciosa e acessível, é uma verdadeira potência para a saúde? Rica em potássio, a banana é uma das estrelas do dia a dia do brasileiro, aparecendo de diversas formas e qualidades. No entanto, por trás de sua popularidade e preço baixo, ela esconde um verdadeiro "ouro" para o organismo, com benefícios que muitos desconhecem, principalmente para o coração e os rins.

Delícias de banana

Vitamina de mamão, banana, granola e aveia (Imagem: Giovani Dressler | Shutterstock) por Imagem: Giovani Dressler | Shutterstock
Ovo Banana Café, da CamuCaju Confeitaria por CORREIO/Marina Silva
Milk-shake vegano de banana (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
Bolo de banana (Imagem: E Dewi Ambarwati | Shutterstock) por Imagem: E Dewi Ambarwati | Shutterstock
Farofa de banana-da-terra (Imagem: Alan Camargo Fotografia | Shutterstock) por Imagem: Alan Camargo Fotografia | Shutterstock
Banana-da-terra recheada com carne moída (Imagem: Ildi Papp | Shutterstock) por Imagem: Ildi Papp | Shutterstock
Panqueca de banana com aveia (Imagem: irina2511 | Shutterstock) por Imagem: irina2511 | Shutterstock
Sorvete de banana com iogurte (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock) por Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock
Sorvete de banana e amendoim (Imagem: Liudmyla Chuhunova | Shutterstock) por Imagem: Liudmyla Chuhunova | Shutterstock
Receitas com banana muito madura por Divulgação
Bolo de banana por Divulgação
Sorvete de banana por Divulgação
Doce de banana por Divulgação
Milkshake de banana por Divulgação
Panqueca de banana por Divulgação
Tapioca de carne do sol com banana-da-terra por Reprodução
Bebida revitalizante de banana e manga (Imagem: Nataliya Arzamasova |Shutterstock) por Imagem: Nataliya Arzamasova |Shutterstock
Banana Daiquiri (Imagem: Matheus Costato) por Imagem: Matheus Costato
Sorvete de banana com cacau (Imagem: laksena | Shutterstock) por Imagem: laksena | Shutterstock
Torta de banana (Imagem: EasterBunny | Shutterstock) por Imagem: EasterBunny | Shutterstock
Empada de banana (Imagem: Cacio Murilo | Shutterstock) por Imagem: Cacio Murilo | Shutterstock
Bolo detox de banana com aveia (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock) por Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock
1 de 22
Vitamina de mamão, banana, granola e aveia (Imagem: Giovani Dressler | Shutterstock) por Imagem: Giovani Dressler | Shutterstock

Fácil de encontrar em qualquer supermercado e super versátil no preparo, a fruta é amada por celebridades como Gisele Bündchen e Simone Mendes, que a incluem em suas dietas fitness. Agora, entenda como o potássio da banana atua no seu corpo e os motivos pelos quais ela é unanimidade entre atletas.

Leia mais

Imagem - Aprenda truque que parece mágica e realmente funciona na hora de cozinhar

Aprenda truque que parece mágica e realmente funciona na hora de cozinhar

Imagem - Adeus cravos e espinhas: 5 dicas para deixar sua pele limpa de uma vez por todas

Adeus cravos e espinhas: 5 dicas para deixar sua pele limpa de uma vez por todas

Imagem - De mocinho a vilão: abacate gera alerta mundial e consumo passa a preocupar médicos e nutricionistas

De mocinho a vilão: abacate gera alerta mundial e consumo passa a preocupar médicos e nutricionistas

No Brasil, encontramos uma vasta variedade, como a banana-nanica, perfeita para bolos e vitaminas; a banana-prata, ideal para levar na bolsa; a banana-maçã, ótima para quem tem o estômago sensível; e a banana-da-terra, que brilha em pratos cozidos ou fritos. Sua versatilidade permite que seja grelhada com canela, amassada com aveia e mel, ou até congelada para um sorvete natural.

O segredo do potássio para a sua circulação

A banana é poderosa. De acordo com o nutricionista Matheus Maestralle, que revelou a importância da fruta ao Metrópoles, o potássio presente nela exerce uma função crucial no bom funcionamento do organismo, combatendo a hipertensão.

O mineral é um aliado dos rins e atua na eliminação do sódio através da urina. Além disso, ele relaxa as paredes dos vasos sanguíneos, melhorando assim a circulação e prevenindo as temidas doenças cardiovasculares.

Banana: amiga dos rins e da hidratação

O potássio, principal destaque da fruta, ajuda ainda na prevenção de pedras nos rins. O mineral, afinal, auxilia no equilíbrio dos líquidos corporais.

É importante lembrar, no entanto, que o consumo da fruta deve ser acompanhado por uma boa hidratação e por hábitos saudáveis para que o benefício seja completo. Portanto, inclua a banana na sua dieta e beba bastante água para ajudar o seu corpo a funcionar da melhor forma possível.

Energia e bem-estar para o seu dia

Entre os praticantes de atividades físicas, a banana é quase uma unanimidade e um pré-treino popular. Por possuir carboidratos de fácil digestão, ela fornece energia imediata para o corpo, o que a torna ideal antes de um treino.

Depois, ela auxilia na recuperação muscular. Além disso, os nutrientes da fruta trabalham para o seu bem-estar. O triptofano e a vitamina B6 presentes na fruta, por exemplo, estimulam a produção de serotonina, o hormônio responsável pela sensação de felicidade e por garantir uma boa noite de sono.

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte: descubra o que o domingo (19 de outubro) reserva para o seu signo

Cor e número da sorte: descubra o que o domingo (19 de outubro) reserva para o seu signo
Imagem - Três Graças: veja quem é quem na nova novela das 9 da Globo

Três Graças: veja quem é quem na nova novela das 9 da Globo
Imagem - Muita coisa vai desabar, recomece: veja a carta, recado e conselho para os 12 signos no tarot deste domingo (19 de outubro)

Muita coisa vai desabar, recomece: veja a carta, recado e conselho para os 12 signos no tarot deste domingo (19 de outubro)

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Governo anuncia concurso público para professores com mais de 10 mil vagas
02

Governo anuncia concurso público para professores com mais de 10 mil vagas

Imagem - Separação, volta com o ex ou novo amor? Veja como será a vida amorosa dos signos na reta final de 2025
03

Separação, volta com o ex ou novo amor? Veja como será a vida amorosa dos signos na reta final de 2025

Imagem - Ex-secretária de Barra da Estiva e mãe estão entre as vítimas de acidente com ônibus em Pernambuco
04

Ex-secretária de Barra da Estiva e mãe estão entre as vítimas de acidente com ônibus em Pernambuco