Previne até pedra no rim: novos benefícios da banana são descobertos e surpreendem

Versátil e barata, a fruta mais amada dos brasileiros esconde propriedades poderosas para coração e rins

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 06:50

A banana, rica em potássio, pode ser uma aliada no combate a pedras nos rins Crédito: Instagram

Quem não adora uma fruta que, além de deliciosa e acessível, é uma verdadeira potência para a saúde? Rica em potássio, a banana é uma das estrelas do dia a dia do brasileiro, aparecendo de diversas formas e qualidades. No entanto, por trás de sua popularidade e preço baixo, ela esconde um verdadeiro "ouro" para o organismo, com benefícios que muitos desconhecem, principalmente para o coração e os rins.

Fácil de encontrar em qualquer supermercado e super versátil no preparo, a fruta é amada por celebridades como Gisele Bündchen e Simone Mendes, que a incluem em suas dietas fitness. Agora, entenda como o potássio da banana atua no seu corpo e os motivos pelos quais ela é unanimidade entre atletas.

No Brasil, encontramos uma vasta variedade, como a banana-nanica, perfeita para bolos e vitaminas; a banana-prata, ideal para levar na bolsa; a banana-maçã, ótima para quem tem o estômago sensível; e a banana-da-terra, que brilha em pratos cozidos ou fritos. Sua versatilidade permite que seja grelhada com canela, amassada com aveia e mel, ou até congelada para um sorvete natural.

O segredo do potássio para a sua circulação

A banana é poderosa. De acordo com o nutricionista Matheus Maestralle, que revelou a importância da fruta ao Metrópoles, o potássio presente nela exerce uma função crucial no bom funcionamento do organismo, combatendo a hipertensão.

O mineral é um aliado dos rins e atua na eliminação do sódio através da urina. Além disso, ele relaxa as paredes dos vasos sanguíneos, melhorando assim a circulação e prevenindo as temidas doenças cardiovasculares.

Banana: amiga dos rins e da hidratação

O potássio, principal destaque da fruta, ajuda ainda na prevenção de pedras nos rins. O mineral, afinal, auxilia no equilíbrio dos líquidos corporais.

É importante lembrar, no entanto, que o consumo da fruta deve ser acompanhado por uma boa hidratação e por hábitos saudáveis para que o benefício seja completo. Portanto, inclua a banana na sua dieta e beba bastante água para ajudar o seu corpo a funcionar da melhor forma possível.

Energia e bem-estar para o seu dia

Entre os praticantes de atividades físicas, a banana é quase uma unanimidade e um pré-treino popular. Por possuir carboidratos de fácil digestão, ela fornece energia imediata para o corpo, o que a torna ideal antes de um treino.