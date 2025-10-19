FOI VOCÊ?

Aposta baiana fatura R$ 48 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (18)

Esther Morais

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 07:43

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Uma aposta baiana acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de sábado (18), e faturou R$ 48 mil. O sortudo é de Gandu, no sul da Bahia, e fez um jogo individual - ou seja, o prêmio não precisará ser dividido, como em um bolão.

As dezenas sorteadas são: 03, 07, 08, 34, 35 e 51.

Ninguém acertou todos os números e o prêmio acumulou em R$ 76 milhões. O próximo sorteio será na terça-feira (21).