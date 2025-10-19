Aposta baiana fatura R$ 48 mil na Mega-Sena; confira resultado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 07:43
Uma aposta baiana acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de sábado (18), e faturou R$ 48 mil. O sortudo é de Gandu, no sul da Bahia, e fez um jogo individual - ou seja, o prêmio não precisará ser dividido, como em um bolão.
As dezenas sorteadas são: 03, 07, 08, 34, 35 e 51.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Ninguém acertou todos os números e o prêmio acumulou em R$ 76 milhões. O próximo sorteio será na terça-feira (21).
Ao todo, 55 apostas ganharam a quina e vão levar para casa R$ 48.914,30. Mais de quatro mil pessoas acertaram a quadra, com prêmio de R$ 931,23.