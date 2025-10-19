Acesse sua conta
Aposta baiana fatura R$ 48 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (18)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 07:43

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Uma aposta baiana acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de sábado (18), e faturou R$ 48 mil. O sortudo é de Gandu, no sul da Bahia, e fez um jogo individual - ou seja, o prêmio não precisará ser dividido, como em um bolão. 

As dezenas sorteadas são: 03, 07, 08, 34, 35 e 51. 

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.)

Ninguém acertou todos os números e o prêmio acumulou em R$ 76 milhões. O próximo sorteio será na terça-feira (21). 

Ao todo, 55 apostas ganharam a quina e vão levar para casa R$ 48.914,30. Mais de quatro mil pessoas acertaram a quadra, com prêmio de R$ 931,23. 

