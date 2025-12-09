BELEZA NEGRA

Ilê Aiyê seleciona finalistas do concurso Deusa do Ébano 2026

Vencedora será conhecida na 45ª Noite da Beleza Negra, no dia 17 de janeiro.

Gilberto Barbosa

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 22:29

As 15 finalistas do concurso Deusa do Ébano foram selecionadas nesta terça (9) Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

O Ilê Aiyê realizou, nesta terça-feira (9), a pré-seleção do concurso Deusa do Ébano 2026, que define a rainha e as duas princesas do bloco para o próximo ano. O evento aconteceu para selecionar as 15 candidatas para a fase final do concurso, que acontece na 45ª Noite da Beleza Negra, no dia 17 de janeiro.

A primeira fase da seletiva foi realizada na Senzala do Barro Preto, sede do bloco no Curuzu. Ao todo, 122 mulheres negras, de diferentes regiões do país, se inscreveram. “O objetivo do concurso é elevar a autoestima da mulher negra. São 45 anos de Beleza Negra e se estamos nessa edição é porque estamos tendo resultado em elevar a autoestima da mulher negra. Mostramos que ela pode entrar onde ela quiser, usar o que quiser, ser o que ela quiser com sua autoestima e sua beleza natural”, refletiu Dete Lima, estilista do bloco afro.

A seleção ocorreu durante todo o turno da tarde. As candidatas foram separadas em grupos de dez pessoas e apresentaram um número de dança para os jurados. O processo ocorreu em duas etapas e terminou com as 15 finalistas sendo anunciadas no pátio da Senzala do Barro Preto.

Dandara foi uma das selecionadas para a final do Deusa do Ébano 2026 Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Uma das selecionadas foi a estudante Dandara Namíbia, 22 anos, que participa pela primeira vez. Para ela, vencer o concurso é a uma forma de se reafirmar a sua existência enquanto uma mulher trans, de quebrar barreiras e mostrar que não há limites para os espaços que ela pode ocupar.

“Essa é a minha motivação, me mostrar enquanto mulher para o mundo. Sou uma mulher trans negra no país que mais mata pessoas trans e travestis. O concurso é a realização de um sonho e uma maneira de mostrar que eu estou viva, que existo, que mereço ser respeitada e posso ser Deusa do Ébano”, disse.

Quem também foi selecionada foi a coreógrafa Stephanie Ingrid, 24 anos. Ela participa pelo terceiro ano seguido, tendo ficado no terceiro lugar da disputa em 2025 e espera sair com a coroa nesse ano: “Estou aqui para representar minha família e todas que vieram antes de mim. Quero honrar a minha mãe, que sempre me apoiou e sempre mostrou que o meu nome vinha de um lugar realeza. Também quero inspirar outras mulheres e outras crianças pretas para que elas vejam que temos a realeza dentro da gente e que isso é parte da nossa herança ancestral”.

Stephanie foi uma das selecionadas para a final do Deusa do Ébano 2026 Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Entre os integrantes do júri estava a coreógrafa Edilene Alves, que foi eleita a Deusa do Ébano de 2009. Para ela, o dia serviu como oportunidade de conhecer as candidatas, entender o tamanho da vontade delas em assumir o papel de rainha do bloco e fazer uma primeira avaliação antes da Noite da Beleza Negra.

“Estar aqui já é um ato de coragem. Elas estão representando a comunidade em que vivem. Muitas se inscrevem, mas não vêm por não se sentirem capazes. Esse momento é tão importante quanto o concurso porque avaliamos a dança, o comportamento e como elas se comunicam”, afirmou.

Veja quem são as 15 finalistas do Deusa do Ébano 2026:

Bruna Christine Francisco dos Santos

Camila Cruz Silva

Camila Morena Santos da Silva

Caroline Xavier de Almeida

Cecília da Silva Santos

Dandara Namíbia Jesus de Andrade

Joana Sousa Silva

Larissa Santos Oliveira Moreira

Maria Victoria de Souza

Nayara Amanda Guimarães Temporal Costa

Rafaela Rosa Silva Oliveira

Raissa Conceição Batista

Sarah Moraes dos Santos

Stephanie Ingrid Silva Sousa de Deus