De princesa para rainha: conheça a nova Deusa do Ébano 2025

Nova deusa tem 22 anos e já coleciona títulos em concursos de beleza negra

Larissa Almeida

Publicado em 16 de fevereiro de 2025 às 07:19

Lorena Bispo- Deusa do Ébano 2025 Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/Correio

Graça, imponência e beleza passaram a ter um novo nome na Senzala do Barro Preto, no Curuzu: Lorena Xavier Silveira Bispo. Aos 22 anos, a dançarina, comunicadora e escritora foi a grande vencedora da 44ª Edição da Noite da Beleza Negra, ocorrida na noite deste sábado (15). No ano passado, a jovem ficou em segundo lugar na competição, sendo eleita princesa do Ilê. Ao receber o Troféu de Deusa do Ébano desta vez, Lorena não escondeu a emoção.>

Correio registrou, ao vivo, o momento da coroação de Lorena: >

“Estou muito emocionada, muito feliz, porque não foi só a Lorena que entrou naquele palco. A Lorena entrou com uma comunidade, quer seja espiritual, quer seja física. Eu entrei representando histórias, reverenciando pessoas que estão e não estão aqui. Então, esse título, na verdade, é só um segmento”, frisou.>

“Rainha eu já sou de vida. Eu entendo as minhas movimentaçõese as minhas vivências. Eu entendo de onde eu venho. Estou muito feliz, porque consegui me emocionar do início ao fim”, completou Lorena Bispo, que já havia ganhado o título de rainha pelo Malê Debalê em 2023.>

A coroação da nova Deusa do Ébano simbolizou mais do que uma premiação. Durante a noite de festa na sede do Ilê Aiyê, ficou claro que o evento fazia ode à mescla do passado, do presente e do futuro. O fio que ligava as três fases do tempo foi Dete Lima, Ekedi mais velha do terreiro Axé Jitolu, uma das fundadoras do bloco e estilista das deusas do Ébano. >

Uma performance apresentada pela atriz e cantora Denise Correia passeou pelos marcos da vida de Dete, desde os primeiros trabalhos com a costura, seguindo o exemplo da ialorixá e Mãe Hilda Jitolu, de quem era filha, até o momento que assumiu a responsabilidade de ser a estilista principal, após a morte da mãe. >

Neste ano, o trabalho de Dete Lima se destacou ainda mais no palco montado na Senzala do Barro Preto. Não houve uma finalista ao prêmio que não fosse ovacionada ao aparecer com as vestes feitas por ela. Da mesma forma, não houve quem não aplaudisse a estilista, que admitiu que não esperava um dia ser uma das figuras homenageadas na sede do Ilê Aiyê. >

“Não pensei que um dia fosse ser celebrada pelo meu trabalho. Eu amei a homenagem, e é bom quando a gente a recebe em vida [para] ver receber todos os aplausos e ver as pessoas vibrando. Então, só tenho gratidão”, destacou.>

Tanto no palco como nos telões de LED inéditos espalhados pela sede do Mais Belo dos Belos, foi narrado para o público os trechos da história de luta, resistência e orgulho do Ilê. Quem fez isso foi a cantora Larissa Luz, que foi recebida de maneira magistral ao som da música 'Xirê', interpretada pela orquestra Aguidavi do Jêje. >

“Me senti em casa, tranquila porque estava, sobretudo, falando de um tema que é muito meu e nosso. Muito íntimo e ao mesmo tempo coletivo, porque se trata de beleza e de estética, mas também é muito profundo, porque a revolução é estética. Estamos celebrando a nossa existência, a nossa beleza, nossos traços e raízes, e eu fico muito feliz de fazer parte disso”, disse.>

Outras apresentações marcaram a noite, como a performance em forma de manifesto do grupo Afrobapho, coletivo formado por jovens negros LGBTIA+ da periferia de Salvador. Ainda, as atrizes Cris Vianna e Jennifer Nascimento foram responsáveis por comandar uma homenagem às mulheres negras, destacando a força dos sonhos de cada um e do trabalho árduo pela garantia e manutenção de direitos, dentre eles a liberdade e o direito à vida. >

Antônio Carlos Vovô, presidente do Ilê Aiyê, que assistiu a tudo em clima contemplativo, não escondeu o orgulho com mais uma edição do concurso. “O evento está maravilhoso. A Noite da Beleza Negra é o maior evento pré-carnavalesco da cidade de Salvador. Show é show, mas a Noite da Beleza Negra é totalmente diferente. Essa edição foi muito especial pela homenagem a Dete. Agora, esperamos fazer um grande Carnaval, que está muito difícil por falta de patrocínio, que é algo que sempre reclamo”, ressaltou. >

Premiação

Por volta das 23h, as 15 finalistas ao título de Deusa do Ébano começaram a ser apresentadas. O nome de cada uma foi divulgado, bem como a idade, profissão e o orixá que rege o ori – em tradução do iorubá, a palavra significa cabeça. Todas foram aplaudidas e tiveram torcida presente para entoar gritos de 'É campeã'.>

Apesar da tentativa de parte da plateia em prever o resultado do concurso, coube a Arany Santana apresentar Lorena Bispo como vencedora. Além dela, o time de apresentadores contou com nomes como Sandro Teles, Val Benvindo e Koanza – personagem interpretado por Sulivã Bispo.>

A vencedora do concurso recebeu o Troféu Deusa do Ébano pelas mãos de Larissa Valéria Sá Sacramento, que passou o posto com um sorriso no rosto. Além do troféu, Lorena Bispo ganhou uma fantasia e o valor R$ 7.150,00 como prêmio. Para fechar com chave de ouro o momento especial, a encarregada de dar a trilha sonora da vitória foi a cantora Rachel Reis, que adentrou o palco para movimentar a plateia. >

Quem ficou em segundo e terceiro lugar, respectivamente, foi a psicóloga, costureira e artesã Tainã Palmares e a artista-educadora