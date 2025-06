TRAGÉDIA

Criança de 2 anos mata mãe com tiro acidental ao brincar com arma do pai; veja vídeo

Casal estava distraído quando a criança pegou o objeto

Larissa Almeida

Publicado em 14 de junho de 2025 às 14:56

Criança de 2 anos mata mãe com tiro acidental Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma criança de 2 anos de idade atirou acidentalmente contra a mãe enquanto brincava com a arma do pai. Ao manusear o objeto, o menino disparou o tiro e atingiu o braço e o tórax da mulher de 27 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu. >

Imagens da câmera de segurança que circulam nas redes sociais mostram o momento da tragédia. O casal estava sentado na varanda de casa, em Rio Verde de Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, quando tudo aconteceu. >

Rapaz, que tragédia! Criança de 2 anos pega arma do pai, que estava em cima da mesa, e mata a mãe com tiro acidental em MS. Esse pai tem que ser preso! pic.twitter.com/dVxkZ56I2Q — Severino? (@SeverinoClaud12) June 14, 2025

Enquanto os pais estavam distraídos conversando, a criança pega a arma do pai, que está em uma mesa, e a manuseia na frente dos dois. Na sequência, o menino se vira para a mãe e atira. >

A mulher se levanta assustada, o filho corre e a abraça. Ela tenta correr, mas cai no chão e a criança fica ao lado dela. Em seguida, o pai pega a arma no chão e tenta socorrer a companheira. Conforme informações do g1 Mato Grosso do Sul, ela chegou a ser levada para o hospital, mas não sobreviveu. >

O caso está sendo investigado pela polícia, que informou que o pai da criança vai responder por homicídio culposo em liberdade. Ele é produtor rural e possuía porte de e registro da arma de 9 milímetros, que foi apreendida após o ocorrido. >