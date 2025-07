EDITAL

Iphan convoca aprovados em concurso para contratação temporária

Trinta e um candidatos foram selecionados para diversas áreas

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) convocou os aprovados no processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais para atuação no órgão em diversas áreas.>