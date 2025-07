CRIME

Homem mata esposa a facadas e envia foto do corpo para família

Caso ocorreu em Santa Catarina

Um homem de 26 anos é suspeito de matar a esposa, de 24, a facadas e enviar as fotos do corpo da vítima para a família por um grupo em rede social. O caso ocorreu na manhã quarta-feira (30) em Rodeio (SC). >

A Polícia Militar foi acionada pelo irmão da vítima, que recebeu as imagens. Ao chegar no local, os militares encontraram Tatiane Kurth sem vida e com ferimentos de arma branca. Já o marido, Djeison Henrique Cipriani, estava caído no chão ferido com um disparo de arma de fogo. >