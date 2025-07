NOVO CÓDIGO CIVIL

Tudo o que você precisa saber sobre o divórcio unilateral em cartório

'O casamento é um ato de vontade. Se a pessoa não quer mais permanecer casada, não faz sentido jurídico obrigá-la a manter esse vínculo contra a própria vontade', diz advogada

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de julho de 2025 às 12:52

Dividir despesas é a principal causa de divórcios no Brasil Crédito: Shutterstock

Um projeto de lei que está em discussão no Senado promete impactar profundamente o direito de família brasileiro. Trata-se do PL 4/2025, que prevê a possibilidade do divórcio unilateral em cartório. Se aprovado, permitirá que uma das partes solicite o divórcio diretamente no registro civil, mesmo sem o consentimento do outro cônjuge, desde que não existam filhos menores ou incapazes envolvidos. >

Especialista em Direito de Família, a advogada Helena Achcar considera que a proposta representa um avanço no processo de autonomia individual. “O casamento é um ato de vontade. Se a pessoa não quer mais permanecer casada, não faz sentido jurídico obrigá-la a manter esse vínculo contra a própria vontade”, explica.>

Hoje, o divórcio extrajudicial só pode ser realizado em cartório se houver consenso entre o casal. Caso contrário, é necessário ingressar com ação judicial, que pode se estender por meses ou anos, dependendo do grau de conflito. Com o divórcio unilateral em cartório, a formalização do fim do casamento se tornaria mais ágil e menos onerosa.>

A advogada destaca, no entanto, que a medida não altera questões patrimoniais, como partilha de bens, que continuarão podendo ser discutidas judicialmente, se necessário. “O divórcio unilateral reconhece apenas a dissolução do vínculo conjugal. As demais questões, como divisão de bens ou pensão, seguem outros ritos legais”, afirma.>

Segundo a proposta, o cônjuge interessado em se divorciar deverá apresentar a documentação no cartório e o outro será notificado oficialmente. Se não houver manifestação, o divórcio será homologado. Caso haja contestação apenas sobre patrimônio, o divórcio será mantido, e a discussão patrimonial poderá seguir em processo separado.>

Ainda de acordo com a especialista, a mudança acompanha a evolução dos conceitos de família e autonomia no Brasil. “O divórcio unilateral garante dignidade, liberdade e segurança jurídica, além de desafogar o Judiciário em casos simples, onde o único desejo é encerrar o casamento”, diz.>