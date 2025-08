'SENSAÇÃO DE REVOLTA'

Aluguéis de até R$ 2,2 milhões e hotéis 15 vezes mais caros ameaçam COP-30 em Belém

Diplomatas e empresas cogitam boicotar evento climático por preços abusivos e países pedem mudança de sede

A poucos meses da COP-30, marcada para novembro de 2025, a cidade de Belém, no Pará, enfrenta uma situação que ameaça a realização da conferência climática da ONU na Amazônia. Com diárias de hotéis até 15 vezes mais caras que o habitual e casas alugadas por valores que chegam a R$ 2,2 milhões pelos 11 dias do evento, delegações internacionais já formalizaram pedidos para que a conferência seja transferida para outra cidade.>