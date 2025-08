CONFERÊNCIA DO CLIMA

Países pedem retirada da COP 30 de Belém, diz presidente do evento; saiba motivo

Embaixador André Corrêa do Lago afirmou que o setor hoteleiro de Belém ainda não se deu conta da gravidade da situação

O presidente da COP 30, André Corrêa do Lago, afirmou que países estão pressionando o Brasil a transferir a conferência climática da ONU da capital paraense, Belém, para outra cidade brasileira por causa do alto preço cobrado pelos hotéis durante o período do evento, que acontece em novembro próximo.>

"Há revolta, sobretudo por parte dos países em desenvolvimento, que estão dizendo que não poderão vir à COP por causa dos preços extorsivos, abusivos que estão sendo cobrados”, afirmou Corrêa do Lago. O portal g1 lembra que a declaração foi feita durante um encontro da Associação de Correspondentes Estrangeiros (AIE) em parceria com o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP).>

Ainda segundo o embaixador, parte do setor hoteleiro de Belém ainda não se deu conta da gravidade da situação. “Se na maioria das cidades onde as COPs aconteceram os hotéis começaram a pedir o dobro ou o triplo do valor, no caso de Belém, os hotéis estão pedindo mais de 10 vezes os valores normais", disse o diplomata.>