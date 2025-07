ENTREVISTA

'Lula ficou preso um ano e meio e não quis derrubar a democracia e o judiciário', diz Alckmin

Vice-presidente afirma que tarifaço dos EUA será enfrentado com negociação e defesa da soberania

“O presidente Lula ficou preso um ano e meio. Não foi um dia e meio e nunca quis derrubar a democracia e poder Judiciário. O presidente Lula é o homem do diálogo, líder sindical, buscar a negociação.” A declaração foi feita nesta quinta-feira (31) pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, em entrevista ao Mais Você, da TV Globo. >

A fala ocorreu no contexto da resposta do governo brasileiro ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos nacionais. Segundo Alckmin, a sobretaxação, formalizada pelo presidente norte-americano Donald Trump, afeta 35,9% das exportações brasileiras para o país.>

“35% das nossas exportações foram afetadas. Nós vamos nos debruçar nesses 35% e vamos preservar o emprego. As empresas não vão ficar desemparadas. Vamos trabalhar para preservar empregos, produção e avançar em mercados. Diversificar mercado é importante e queremos aumentar o comércio com Estados Unidos”, disse o vice-presidente.>

Alckmin destacou ainda que o governo brasileiro continuará as negociações com os Estados Unidos, mas sem abrir mão da soberania nacional. “O presidente Lula tem deixado claro que é inegociável a soberania do poder. Um Poder que não tem como interferir em outro”, declarou.>