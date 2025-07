CRIME EM SALVADOR

Saiba quem é o homem baleado dentro de carro na orla de Piatã

Polícia investiga se atentado contra Cesar Cavalcante Santana, 50, tem ligação com jogo do bicho

O homem baleado dentro de um carro na manhã desta quinta-feira (31), na orla de Piatã , foi identificado como Cesar Cavalcante Santana, de 50 anos. Ele foi atingido por um tiro de raspão no braço e outro nas costas e está internado no Hospital Geral do Estado (HGE).>

Segundo informações da TV Bahia, a polícia investiga a possibilidade do crime ter ligação com o jogo do bicho em Salvador. Cesar seria "gerente" do jogo do bicho e o atentado pode ter alguma motivação ligada à contravenção. A Polícia Civil não confirma oficialmente essa informação. >