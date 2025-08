BARROQUINHA

Agente federal matou suspeito e baleou outro em invasão dentro de prédio em Salvador

Caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira (1º)

Dupla tentou invadir apartamento e deu início a tiroteio Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

O tiroteio registrado na madrugada desta sexta-feira (1º) dentro de um prédio na Ladeira da Palma, na Barroquinha, em Salvador, foi resultado de uma tentativa de invasão a um apartamento onde mora um agente portuário federal. A vítima estava dormindo no sofá de casa por volta das 4h da manhã quando percebeu a ação criminosa na porta do local. >

De acordo com fonte policial, o agente disparou ao perceber que estava em risco com a entrada dos suspeitos. “Esse agente, que estava dentro do próprio apartamento, percebeu que os suspeitos estavam entrando no local e, para se proteger, acabou atirando e acertando os dois. Ele conhecia um dos criminosos”, fala fonte, que prefere não dizer o nome.>

O criminoso conhecido pelo agente foi identificado como Renato Vinicius e tem passagem por tráfico, roubo e furto qualificado na polícia. Foi ele, inclusive, quem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. O outro suspeito, ainda não identificado, foi levado para o Hospital Geral do Estado.>

Na frente do local, algumas pessoas que preferiram não gravar entrevista alegaram que Renato Vinicius também era morador do prédio para defendê-lo. A fonte policial, no entanto, explicou que a tentativa de invasão se configurou a partir do momento que ele tentou entrar no apartamento do agente portuário.>