VIOLÊNCIA

Tiroteio dentro de prédio termina com um morto e outro ferido na Barroquinha

Caso foi registrado na Ladeira da Palma

Uma tentativa de invasão a um prédio acabou na morte de um suspeito e deixou outro baleado na madrugada desta sexta-feira (1º) na Ladeira da Palma, na região da Barroquinha, em Salvador. De acordo com informações iniciais, o caso foi registrado por volta das 4h, na parte interna do Edifício Carolina. >

Segundo informações apuradas pela reportagem, o tiroteio teria sido registrado após dois homens tentarem invadir o apartamento de um morador do prédio. Durante a ação criminosa, o morador teria, então, atirado contra os dois suspeitos, matando um no local e deixando o outro ferido. >

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou a ocorrência. “Ao chegarem no local, os militares da 2ª CIPM) encontraram o indivíduo que efetuou os disparos, que informou que os mesmos foram feitos durante uma tentativa de invasão, por parte de dois homens, ao imóvel onde ele mora”, informou em nota.>

Ainda de acordo com a corporação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro à dupla ferida, mas um dos homens não resistiu aos ferimentos. O local foi isolado para a realização da perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e as circunstâncias do ocorrido serão apuradas pelo órgão competente.>