'ARRASTÃO'

Público furta 500 samambaias em festa na Bahia e causa prejuízo de R$ 7 mil

Plantas faziam parte da decoração de festival; prefeito minimiza prejuízos

Maysa Polcri

Publicado em 30 de julho de 2025 às 15:01

Cerca de 500 samambaias são furtadas em festival de música na Bahia Crédito: Reprodução

Cerca de 500 plantas que integravam a decoração do Cidade Jardim Festival, na cidade de São Gonçalo dos Campos, no centro-norte baiano, foram furtadas pelo público do evento. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que diversas pessoas retiram as samambaias que estavam suspensas em uma estrutura decorativa. O evento aconteceu entre sexta (25) e segunda-feira (28). O prejuízo foi de cerca de R$ 7,5 mil. >

O prefeito Tarcísio Pedreira publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em que comenta o episódio. Em comunicado, o gestor minimizou o prejuízo e revelou que cada planta foi comprada por R$ 15. Tarcísio disse que, em edição passada do evento, as plantas que integravam a decoração foram distribuídas ao público no último dia da festa. >

"Em outra edição, nós fizemos a distribuição de plantas. Eu imagino que as pessoas acharam que poderiam pegar as plantas. Não houve depredação, não quebraram nada. Se tivesse havido vandalismo, eu seria o primeiro a fazer zoada, mas não foi o caso", disse em vídeo publicado na terça-feira (28). Entre as atrações que se apresentaram no Cidade Jardim Festival estavam Nando Reis, Devinho Novaes e Jau. >

