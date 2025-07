MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR

Secult-BA anuncia processo seletivo REDA com 180 vagas e salários de até R$ 3,3 mil

Inscrições vão ocorrer entre os dias 6 e 12 de agosto

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) lançou quatro editais para um processo seletivo simplificado com 180 vagas em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Os salários podem chegar a R$ 3.373,21, além de benefícios. >

As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior, com 50 vagas de contratação imediata e 130 para formação de cadastro de reserva.Os contratos terão duração inicial de até 36 meses, podendo ser prorrogados uma única vez, por igual período. >

Entre os cargos de nível médio técnico, estão as funções de Técnico em Edificações e Técnico em Segurança do Trabalho. Já os cargos de nível superior abrangem áreas como Administração, Orçamento e Finanças, Ciências Jurídicas, Design Gráfico, Arquivologia, Tecnologia da Informação (Desenvolvedor e Suporte), Economia, Gestão Cultural, Jornalismo e Recursos Humanos.>

As vagas estão dispostas da seguinte maneira: 50 vagas para atuação na Secult-BA; 50 vagas na Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb); 49 vagas na Fundação Pedro Calmon (FPC); e 31 vagas para Representantes Territoriais de Cultura (RTC). >

Também estão previstas reservas de vagas: 30% para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência, conforme a legislação estadual. O edital completo está disponível no site da Secult e no Diário Oficial do Estado da Bahia. >