SUDOESTE DA BAHIA

Faxineira é presa na Bahia por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas em Minas Gerais

Mulher é investigada há pelo menos 22 anos, diz polícia

Uma mulher de 42 anos, que trabalhava como faxineira na cidade de Piripá, no sudoeste da Bahia, foi presa por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas em Minas Gerais. Ela estava sendo investigada pela polícia há 22 anos. >

A mulher era suspeita de envolvimento na comercialização de entorpecentes no município mineiro de Olhos D’água. Ela foi localizada pelo Serviço de Inteligência (SI) da DT no momento em que trabalhava como faxineira no prédio da Secretaria de Educação de Piripá. >