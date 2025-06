VIOLÊNCIA

Homem é encontrado morto com marcas de tiros em frente à Estação da Lapa

Polícia encontrou corpo no bairro do Tororó, em Salvador, neste sábado (14)

Elis Freire

Publicado em 14 de junho de 2025 às 16:58

Polícia Militar Crédito: Divulgação

Um homem foi encontrado morto na madrugada deste sábado (14) em frente à Estação da Lapa, no bairro do Tororó, em Salvador. Policiais da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar militares foram acionados para averiguar denúncia de vítima de homicídio e constataram o óbito no local. >

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado na na Rua Monsenhor Ruben Mesquita com marcas de disparos de arma de fogo. >

O Departamento de Polícia Técnica foi chamado para perícia e remoção do corpo. Ainda não foram esclarecidas as circunstâncias do crime.>