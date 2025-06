CRIME

Gari é encontrado morto em bairro de Salvador

Homem foi assassinado na noite de quinta (12)

Um homem foi encontrado morto com marcas de tiros na madrugada desta sexta-feira (13), na rua das Mangueiras, no bairro de Novo Horizonte, em Salvador. Ao chegarem no local, os policiais militares confirmaram e o Samu atestou o óbito. >