CRIME

Servidor público condenado por matar ex a facadas e queimada é preso em Salvador 10 anos depois

Ele foi localizado no bairro da Fazenda Grande do Retiro

O homem condenado pelo assassinato brutal de Camila Castro de Novais, em 2015, foi recapturado nesta sexta-feira (13) em Salvador, após anos em liberdade. Ele foi localizado no bairro da Fazenda Grande do Retiro por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), durante uma operação que visava o combate a organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas e armas. >

Segundo a Polícia Civil, o criminoso, que era servidor público concursado da área de Zoonoses do município, foi preso inicialmente no ano do crime, mas ganhou liberdade posteriormente. Ele tinha mandado de prisão definitiva em aberto, já com sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso.>