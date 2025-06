VIOLÊNCIA

Corpo é encontrado enrolado em colchão em córrego na Boca do Rio

Vítima ainda não identificada foi localizada por moradores

Um corpo enrolado em um colchão foi descoberto na manhã desta quinta-feira (12) em um canal do bairro da Boca do Rio, em Salvador. O corpo foi avistado por moradores nas proximidades da chamada "Ponte da Embasa", na Rua Jaime Loureiro.>

Ainda não há informações oficiais sobre a identidade da vítima. Segundo a TV Bahia, um casal que seria pai da pessoa morta estava no local chorando muito.>

A 39ª Companhia Independente de Policia Militar (CIPM) esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia, segundo a PM. Equipes do Departamento de Polícia Técnica, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil também estão no local. Procurada, a Polícia Civil informou que "pela proximidade temporal dos fatos a ocorrência ainda se encontra em fase de registro" e não dispunha de mais detalhes.>