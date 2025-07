CONFIRA

Universidade baiana divulga lista de livros e filmes que serão cobrados no vestibular

Prova testa o repertório cultural dos candidatos

Maysa Polcri

Publicado em 31 de julho de 2025 às 16:26

Uesb Crédito: Divulgação

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) anunciou as obras literárias e cinematográficas que serão cobradas no vestibular de 2026. A lista inclui três livros e três filmes. De acordo com a instituição, a medida visa ampliar o repertório cultural dos futuros alunos através de formas diferentes de conhecimento. >

Entre os livros, os candidatos poderão responder perguntas sobre as obras Tchau, de Lygia Bojunga; A Invasão, de Dias Gomes; e Mata Doce, de Luciany Aparecida. A escolha foi feita pelas áreas de Literatura da Uesb, localizadas no Departamento de Ciências Humanas e Letras (DCHL) e no Departamento de Estudos Linguísticos e Literários (Dell).>

Tchau, lançado em 1984, reúne quatro contos que transitam entre o realismo e o fantástico, com temáticas sobre perda e luto. A obra A Invasão é uma peça teatral escrita por Dias Gomes, que foi encenada, pela primeira vez, em 1962. A leitura retrata a angústia e a luta de moradores de uma favela carioca ameaçada de despejo por uma construtora. >

O romance Mata Doce foi lançado em 2023 e é o mais recente entre os títulos da lista. A obra é ambientada em um cenário rural e aborda temas como matriarcado e conexão com a natureza. >

No universo do cinema, os filmes escolhidos são produções com direção de profissionais vinculados à Uesb. Os títulos são: Amoras, de Patrícia Moreira e Cornélio Cunegundes; Alice dos Anjos, de Daniel Leite Almeida; e Coleção Preciosa, de Rayssa Coelho e Filipe Gama.>

A curadoria dos filmes é feita pelo projeto Cinema: Eis a Questão, coordenado pelo Janela Indiscreta Cinema e Audiovisual. A partir do dia 1º de agosto, os candidatos poderão assistir, gratuitamente, Amoras e Coleção Preciosa no YouTube do Janela Indiscreta. O filme Alice dos Anjos” estará disponível na plataforma da Umbuzeiro Filmes do Vimeo. >

Amoras, lançado em 2014, aborda a construção de afeto e de superação entre neto e avó. Já Alice dos Anjos, de 2022, traz uma adaptação do clássico Alice no País das Maravilhas. O documentário Coleção Preciosa aborda a história de um técnico de refrigeração que dedicou mais de cinco décadas a cultivar sua grande paixão pelo cinema.>

