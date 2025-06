EDITAL

Uesb abre quatro vagas para professores visitantes com salários acima de R$ 15 mil; veja como se inscrever

Inscrições estão abertas até 15 de julho

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) abriu quatro vagas para contratação de professores visitantes para o campus Vitória da Conquista. As inscrições estão abertas até 15 de julho e podem ser feitas neste link. >

2 vagas para a área de "Ensino de Ciências" no Departamento de Ciências Exatas e Naturais >

1 vaga para a área de "Direito, Cidadania e Territorialidades” no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas>

1 vaga para a área de "Manejo do Solo e da Água" no Departamento de Fitotecnia e Zootecnia>

O processo seletivo conta com reserva de vagas para população preta ou parda e será realizado em três etapas: prova de títulos, avaliação da proposta de trabalho e avaliação do projeto de pesquisa. O cronograma completo da seleção e todos os demais detalhes podem ser consultados no Edital.>