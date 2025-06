OPORTUNIDADE

TRE-BA abre inscrições para estágio de nível superior em Salvador

Mais de dez cursos são contemplados em seleção; confira

Millena Marques

Publicado em 25 de junho de 2025 às 08:27

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) Crédito: Reprodução

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) abriu inscrições para o segundo processo seletivo de estágio de nível superior em 2025. A seleção é exclusiva para Salvador e contempla estudantes de administração, análise de sistemas, análise e desenvolvimento de sistemas, Arquitetura, arquivologia e mais. >

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site da Super Estágios. Candidatas e candidatos que ainda não possuam cadastro no portal deverão efetuá-lo no momento da inscrição, a fim de obter login e senha de acesso ao sistema. O prazo para se inscrever termina às 16h do dia 27 de junho de 2025. >

Provas

A seleção será realizada por meio de prova objetiva on-line, composta por 25 questões, sendo: 10 de Língua Portuguesa e 15 de Conhecimentos Gerais (abrangendo Informática, Raciocínio Lógico e Atualidades). >

O exame estará disponível para acesso no dia 3 de julho, das 10h às 20h (horário de Brasília), e poderá ser realizado em qualquer horário dentro desse intervalo. O resultado final está previsto para ser divulgado a partir das 17h do dia 16 de julho de 2025. Confira mais vagas de emprego aqui. >

Requisitos

Para concorrer às vagas, a estudante ou o estudante deverá atender aos seguintes requisitos: estar matriculado e frequentando o curso de nível superior em instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, seis meses, a partir da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (TCE); ter cursado no mínimo 50% dos créditos e não estar matriculado no último semestre do respectivo curso; ter disponibilidade para estagiar em regime de quatro a seis horas; ter idade mínima de 18 anos e possuir inscrição eleitoral, no ato da assinatura do TCE. O estágio deverá ser realizado no turno matutino. >

Cursos contemplados