Prefeita de cidade baiana beija cantor Belo em festa de São João

Tânia Yoshida (PSD) protagonizou cena inusitada no Arraiá de Berimbau, no Centro Norte do estado

Millena Marques

Publicado em 25 de junho de 2025 às 08:14

Tânia Yoshida (PSD) beijou Belo no último dia do Arraiá de Berimbau Crédito: Reprodução/Instagram

A prefeita de Conceição do Jacuípe, Tânia Yoshida (PSD), causou alvoroço ao beijar o cantor Belo no último dia do Arraiá do Berimbau, no Centro Norte da Bahia, na noite de terça-feira (24). >

“Deixa eu te dizer uma coisa: eu não posso sair daqui sem te dar um beijo, viu?”, disse a prefeita, que teve o consentimento do cantor. >

Tânia compartilhou o momento de descontração no seu perfil oficial do Instagram. “Meus amores, nosso Arraiá tem sido especial demais! Hoje tivemos a presença desse artista que admiro demais! Obrigada, @belo”, escreveu a gestora. >