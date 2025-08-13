CINQUENTENÁRIO

Ademi-BA completa 50 anos com evento e missa em Salvador

Festividades ocorreram no Cerimonial e na Basílica Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio

Gilberto Barbosa

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 21:16

Missa iniciou os festejos dos 50 anos da Ademi-BA Crédito: Marina Silva/CORREIO

Empresários e associados se reuniram nas comemorações do 50º aniversário da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário Baiano (Ademi-BA), nesta quarta-feira (13). No cerimonial, os convidados foram apresentados a uma exposição contando a história da empresa. Antes das festividades, uma missa foi celebrada na Basílica Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia. O evento também contou com uma apresentação do cantor

“Esse é um momento de muita alegria e muita satisfação. Me sinto realizado por estar a frente dos 50 anos da Ademi e com a certeza de que atingimos o papel de transformar vidas e tocar as pessoas. Esse cinquentenário representa a realização de estar fazendo o melhor pela cidade e o melhor para os clientes que realizam o sonho de ter o seu lar”, celebrou o presidente da Ademi-BA, Claudio Cunha.

A celebração do cinquentenário da Ademi-BA ocorre concomitantemente ao Salão Imobiliário da Bahia - Estação 50, que segue até o dia 24 de agosto na Praça Central do Salvador Shopping. No evento, construtoras e incorporadoras apresentam descontos e ofertas exclusivas para quem estiver procurando um imóvel. Segundo Cláudio, mais de 10 mil pessoas devem passar pelo local.