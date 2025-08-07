Com mais de 2 mil ofertas, Salão Imobiliário da Bahia é lançado no Salvador Shopping

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gilberto Barbosa
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 21:17
Quem estiver procurando um imóvel e busca uma boa oportunidade para fechar negócio poderá passar no Salão Imobiliário da Bahia - Estação 50, que segue até o dia 24 de agosto na Praça Central do Salvador Shopping.
Em sua 16ª edição, o evento leva algumas das principais construtoras e incorporadoras do estado, que apresentam o seu portfólio para potenciais compradores. Ao todo, serão 23 estandes e mais de 2 mil unidades entre imóveis residenciais, comerciais ou terrenos, com condições de pagamento e financiamento exclusivos.
O salão é realizado pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário Baiano (Ademi-BA). A abertura ocorreu nesta quinta-feira (7) e contou com a presença de corretores e representantes das empresas do ramo imobiliário. Segundo o presidente da Ademi, Cláudio Cunha, a expectativa é que mais de 10 mil pessoas passem pela mostra.
“O salão imobiliário é o evento onde nos apresentamos para a sociedade. É aqui que os nossos associados mostram os seus produtos de uma forma direta para todo o público, seja ele comprador ou investidor. Temos uma diversidade de empreendimentos, para atender todos os públicos e tipologias, e acreditamos que teremos bastante sucesso nas vendas nesse ano”, afirmou.
Além das ofertas de imóveis, a exposição também contará com rodas de conversas com especialistas do setor, além de ativações espalhadas pelo espaço. Cláudio Cunha destacou a importância do evento para o mercado local.
“É a forma que temos de fazer com que o público e a sociedade se aproximem do setor, dos nossos associados e escolham o seu imóvel. Aqui também é uma forma de pesquisa, porque as pessoas, ao virem aos estandes, dizem o que desejam comprar. Se esse incorporado não tiver esse produto, poderá lançar produtos para atender essa demanda”, completou.