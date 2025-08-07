VEM AÍ

Nova Doces Sonhos? Confeitaria assume nome, compra receitas clássicas e vai abrir unidade em Salvador

Nova doceria será inaugurada até o fim deste mês, segundo o Alô Alô Bahia

Yan Inácio

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 19:48

Anúncio no Caminho das Árvores levantou especulação sobre reabertura da doceria Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quase três meses após o fechamento da última unidade, um cartaz misterioso no Caminho das Árvores, reacendeu a esperança dos fãs da Doces Sonhos. Mas o anúncio com os dizeres "Um novo sonho está por vir... Aguardem" e uma foto da clássica torta búlgara com sequilhos não é só especulação. De acordo com o Alô Alô Bahia, no local será aberta, até o final deste mês, uma nova confeitaria que adquiriu as receitas originais da tradicional doceria.

Doce & Sonhos será o nome do novo empreendimento, que funcionará no Espaço 180, na mesma avenida. Uma vitrine de tortas clássicas será o carro-chefe da casa, com as seguintes combinações de sabores: chocolate com morango, tapioca com doce de leite, a Verônica, com bolo de chocolate, geléia artesanal de morango e um ingrediente secreto. E claro, a famosa búlgara com sequilho.

Cafés, bebidas quentes e frias, pães, salgados, saladas e doces também serão vendidos. Segundo os idealizadores do novo empreendimento, os empresários Hildebrando Júnior, Cleiton Rodrigues e Luiz Ricardo, o objetivo não é reabrir a antiga Doce e Sonhos, mas reunir tradição e inovação e relembrar os sabores que mantiveram clientes tão fiéis ao longo dos anos.

“Estamos trazendo um novo conceito de confeitaria, que revive o afeto e o carinho de receitas que marcaram gerações. Quem tem quase 50 anos, como eu, sabe o que significava ter uma dessas tortas em aniversários ou celebrações. Era um verdadeiro sonho”, disse Hildebrando Júnior, sócio do novo espaço, ao Alô Alô Bahia.

Katia Sales, esposa de Cleiton, um dos sócios, será responsável por trazer as receitas originais da Doces Sonhos. Com funcionamento de segunda a domingo, das 9h às 19h, o novo espaço terá 44 lugares, climatização, manobrista e serviço de delivery. Desde março, o espaço da antiga unidade do Corredor Vitória, abriga a sede da Mairoca, confeitaria especializada em produtos sem glúten, sem lactose e sem açúcar. A marca foi fundada no ano passado justamente por uma das antigas sócias da Doces Sonhos, após se afastar do negócio.

Já nos shoppings, a última loja a fechar foi a do Paralela, que estava em funcionamento até recentemente. Por isso, o espaço ainda não foi ocupado. No Bela Vista, o local agora recebe a Milk Lab. E, em outubro de 2024, foi a vez da que ficava no Salvador Shopping. Depois de 15 anos, ela deu lugar ao Di Liana. Enquanto isso, a do Shopping Barra foi a primeira a fechar. No local, já houve outra marca, mas, atualmente, a operação é da Healthy by Victoria Cintra, especializada em comida saudável.

A loja da Rua Pernambuco, uma das mais antigas da Doces Sonhos (ao lado da filial da Rua Paulo VI, também na Pituba), fechou as portas há alguns meses. Na época, o CORREIO esteve no local em três dias diferentes, durante o que seria o horário de funcionamento da loja, e o espaço estava fechado em todas as ocasiões.