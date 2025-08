CONFEITARIA

Doces Sonhos vai voltar? Banner é divulgado em Salvador e fãs especulam reabertura

Empresa encerrou atividades na capital baiana em maio deste ano

Uma das confeitarias mais tradicionais e queridas em Salvador, a Doces Sonhos, pode voltar à ativa. A possibilidade surgiu com um banner misterioso no bairro Caminho das Árvores. Em um terreno ao lado da Smart Fit, na Alameda das Espatódeas, há o anúncio: "Um novo sonho está por vir... Aguardem". Ainda há a imagem de uma das tortas mais conhecidas da marca, a búlgara com sequilhos.>

Doces Sonhos fechou última unidade em maio

A loja da Rua Pernambuco, uma das mais antigas da Doces Sonhos (ao lado da filial da Rua Paulo VI, também na Pituba), fechou as portas há alguns meses. Na época, o CORREIO esteve no local em três dias diferentes, durante o que seria o horário de funcionamento da loja, e o espaço estava fechado em todas as ocasiões. No Ifood, o delivery também não está mais disponível, assim como o telefone divulgado não responde mais aos contatos.>