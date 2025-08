VIOLÊNCIA

Criança de 10 anos é baleada enquanto participava de campeonato de pipas em Salvador

Vítima foi socorrida para o Hospital do Subúrbio; não há informações sobre o quadro de saúde dela

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 19ª Companhia Independente foram acionados para averiguar a denúncia. No local, os militares foram informados de que uma criança havia sido alvejada no pé esquerdo e socorrida para o Hospital do Subúrbio, onde recebeu atendimento médico. >