EVENTO

Festival leva arte e cultura à população de Valéria neste sábado (9)

Atividade gratuita destaca a juventude como protagonista de ações culturais da região

Tharsila Prates

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17:59

Coletivo Beco da Memória promove Festival de Arte e Cultura em Valéria Crédito: Divulgação

Neste sábado (9), a partir das 14h, o bairro de Valéria, em Salvador, será palco da 1ª edição do Festival de Arte e Cultura (FACUV). A iniciativa é do Coletivo Beco da Memória, que atua no território com ações voltadas à conscientização racial e social por meio de comunicação, educação e expressões artísticas. O evento gratuito será realizado na Escola Paulo VI.

A proposta é reunir a juventude local para reafirmar Valéria como território de memória, poesia e sonhos coletivos, fortalecendo vozes e artistas pertencentes a esse espaço.

A programação contará com diversos artistas locais e de outras comunidades soteropolitanas, com apresentações de performance poética, pockets shows, batalhas de MCs, dança, entre outras atrações. O FACUV é realizado em parceria com a Cipó - Comunicação Interativa através do Projeto LabCipó, Laboratório de Incubação de Coletivos Juvenis Negros.

Criado em 2023, o Beco da Memória é um coletivo formado por jovens de Valéria que acreditam na arte, educação e comunicação como caminhos para transformar suas realidades. O grupo realiza encontros culturais, como saraus com artistas do bairro, rodas de conversa sobre temas que afetam diretamente a juventude da comunidade, bem como oficinas sobre assuntos relacionados à periferia.

Contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e com apoio financeiro do governo do estado através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, governo federal.

Serviço:

O quê: Festival de Arte e Cultura de Valéria - FACUV

Quando: Sábado, 9 de agosto, às 14h

Onde: Escola Comunitária Paulo VI, no bairro de Valéria