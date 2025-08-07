EDUCAÇÃO

Prefeitura inaugura escola com piscina semiolímpica em Salvador; veja onde

A unidade foi totalmente reconstruída e passou a ter capacidade para atender mais de 1 mil alunos

Monique Lobo

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 20:38

Piscina semiolímpica vai ser usada para prática de atividades esportivas Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador entregou, nesta quinta-feira (7), a nova Escola Municipal Conselheiro Luiz Rogério, no bairro de Castelo Branco, que conta com um piscina semiolímpica para prática de atividades esportivas.

A unidade foi totalmente reconstruída e passou a ter capacidade para atender mais de 1 mil alunos, o triplo do que o imóvel anterior suportava, que eram 330 alunos. O investimento total para a reconstrução foi de R$18,3 milhões.

Veja como é a nova Escola Municipal Conselheiro Luiz Rogério, em Castelo Branco 1 de 6

O prefeito Bruno Reis e o secretário municipal da Educação (Smed), Thiago Dantas, participaram da reinauguração do equipamento. A cerimônia contou com apresentações de uma banda de fanfarra e de um coral formado pelos estudantes matriculados.

“Essa é a escola de número 33 que nós inauguramos nos últimos anos. Temos mais 19 para serem entregues até o final de 2026, totalizando 52 novas unidades. Investir em escolas de alto padrão é oferecer conforto para os profissionais que trabalham na nossa rede, além de possibilitar que essas crianças tenham um desejo maior de vir estudar. Numa estrutura completa como esta, muitas delas terão aqui mais conforto do que em suas próprias casas”, destacou Bruno Reis.

A estrutura possui mais de 3 mil metros quadrados de área construída e conta com 15 salas de aula climatizadas, quadra poliesportiva, sala de leitura, brinquedoteca, espaço para Atendimento Educacional Especializado (AEE), refeitório, parque infantil, áreas de recreio, além de sistemas de captação de energia solar e de reuso da água da chuva. Além disso, a unidade atende a todos os padrões de acessibilidade, com elevador e banheiros adaptados.

O secretário Thiago Dantas lembrou que, recentemente, a escola se destacou na Gerência Regional de Educação (GRE) de Pirajá ao obter proficiência média em português e matemática, conforme o Programa Salvador Avalia (Prosa). “É uma escola que já entregava resultados, mas que possuía uma estrutura precária. Agora, com instalações de excelência e capacidade ampliada, o impacto será ainda maior na aprendizagem desses estudantes”, pontuou o titular da Smed.