SUSTENTABILIDADE

Prefeitura de Salvador lança programa de coleta de materiais recicláveis no Centro Histórico

Projeto consiste na retirada de resíduos de porta em porta feita por um 'tuque-tuque elétrico

Gilberto Barbosa

Publicado em 28 de julho de 2025 às 12:24

Lançamento ocorreu nesta segunda (28) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Prefeitura de Salvador lançou, na manhã desta segunda-feira (28), o programa "Roda - A Reciclagem na Sua Porta", voltado para coleta de resíduos recicláveis no Centro Histórico. No programa, moradores e comerciantes da região poderão agendar a retirada dos resíduos na porta de casa. O lançamento ocorreu durante evento realizado no Palacete Tira-Chapéu. >

A iniciativa é desenvolvida em parceria com a startup SOLOS e com o programa internacional Urban Ocean, da Resilient Cities Network. O agendamento para a entrega do lixo deve ser feito através de Whatsapp, pelo número (71) 99957-8803 ou do site do 'Roda' informando o local onde mora e a quantidade de resíduos que serão recolhidos. >

O solicitante deverá informar a região onde mora e a quantidade de resíduo que será recolhida. Na sequência, será informado a data e o horário que o coletador passará em frente à sua casa. A coleta é feita por um 'tuque-tuque elétrico, que vai percorrer três roteiros, em dias e horários já definidos. >

Os materiais devem ser lavados e armazenados em caixas e sacos plásticos. O projeto coletará itens como plásticos, vidros, metais como ferro, cobre e alumínio, papéis e papelão. É necessário que alguém esteja na residência para depositar o material reciclável, que deve estar limpo, no veículo. >

As rotas são as seguintes: Carlos Gomes, Largo Dois de Julho, Avenida Sete e Rua Chile, nas segundas e quartas-feiras; Largo Terreiro de Jesus, Rua Direta do Carmo, Largo do Santo Antônio, Baixa dos Sapateiros e Largo da Saúde às terças e quintas; Mouraria e Joana Angélica nas sextas. >

“É mais um projeto para estimular o processo de tornar o Centro Histórico um distrito de inovação e uma referência em sustentabilidade. Também nos ajudará a reduzir o custo do processo de coleta, transbordo e tratamento do lixo que é feito no nosso aterro. Tenho certeza de que se tornará mais um case de sucesso e será copiado por diversas cidades, consolidando o nome de Salvador como uma cidade sustentável”, afirmou o prefeito Bruno Reis (União Brasil). >

Coleta será feita por um 'tuque-tuque' elétrico

Toda a coleta será destinada para a Cooperativa de Reciclagem União Nazaré (CRUN). Segundo o titular da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Ambiental (Secis) Ivan Euler, o programa começa como um projeto piloto, com duração de cinco meses, e poderá ser expandido para outras áreas da cidade no futuro >

"Esse é um projeto inovador em todo o Brasil. A escolha pelo Centro Histórico foi um pedido do prefeito. Vamos testá-lo e entender como ele funciona, o volume de lixo que será recolhido e toda a logística de atendimento pelo tuk-tuk e do aplicativo. Esperamos que dê certo e caso isso aconteça, vamos ampliá-lo no próximo ano”, disse.>

Ainda de acordo com Ivan, o ‘Roda’ se une a outras iniciativas da gestão municipal voltadas para o reaproveitamento de resíduos residenciais. Um deles é o Recicla Salvador, que conta com 20 pontos de coleta espalhados pela cidade, onde as pessoas levam materiais para reciclagem, em troca de alimentos ou compensações financeiras.>

“Esse trabalho de economia circular e de reciclagem diminui a quantidade de resíduos chegando no aterro, a quantidade de lixo que indo para os rios, e que vai em direção ao mar, poluindo o nosso mar. É um trabalho importante de coletiva seletiva, apoiando as cooperativas e fazendo a inclusão social e econômica dos catadores”, completou. >

Para a CEO da Solos Saville Alves, o teste no Centro Histórico permitirá que as equipes do projeto tenham um retrato aproximado da cidade. “É uma área que tem uma diversidade nos tipos de equipamentos, nos aspectos sociais e econômicos das famílias. Vamos conseguir produzir uma série de dados e destinar para que o poder público possa utilizar os recursos da melhor forma possível, buscando a inclusão social e ambiental”, falou.>

O gerente sênior da Resilient Cities Network Malcolm Robinson enfatizou a importância de programas de sustentabilidade na redução de riscos. “Estamos falando de alagamentos, desabamentos, enchentes, ondas de calor, mas também sobre pobreza crônica e insegurança alimentar e social. É importante que esses programas de sustentabilidade interajam e que possam atacar todos esses problemas em conjunto”, afirmou.>