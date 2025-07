SALVADOR

Prefeitura abre licitação para gestão de estações do BRT e do Terminal Mané Dendê

Podem participar da concorrência empresas com regularidade fiscal e trabalhista

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), publicou o edital de licitação para ocupação dos espaços públicos das estações do BRT Hiper, Cidadela, Pedrinhas e Pituba, e do Terminal de Transbordo Mané Dendê. O objetivo é modernizar a infraestrutura, atrair serviços para movimentar a área de conveniência das estações, com geração de empregos e a oferta de serviços para o usuário do transporte. >

Podem participar da concorrência empresas com regularidade fiscal e trabalhista, além de experiência em gestão de estações de transporte, conforme critérios do edital. A empresa vencedora deverá realizar investimentos previstos ao longo da concessão, que terá a duração de 25 anos. Entre as obrigações do concessionário estão a operação, administração, manutenção e exploração comercial para a oferta de alimentos, bebidas e demais serviços de utilidade para os usuários do transporte público.>