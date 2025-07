EDUCAÇÃO

Senai Bahia reabre seleção para vagas gratuitas em cursos técnicos

São 96 vagas em Salvador (Dendezeiros e Cimatec) e em mais 11 cidades em todo o estado

O Serviço Nacional e Aprendizagem Industrial (SENAI) da Bahia reabriu, até esta sexta-feira (25), as inscrições para vagas remanescentes de gratuidade dos Cursos Técnicos 2025.2. São 96 vagas em Salvador (Dendezeiros e Cimatec) e mais 11 cidades em todo o estado. As aulas podem ser presenciais ou semipresenciais.

As vagas são destinadas a estudantes que obtiveram pontuação média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024, além de declararem baixa renda e atenderem a outros requisitos previstos no edital do processo seletivo.