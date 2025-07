ENTRETENIMENTO

Show de Bruno e Marrone em Salvador é adiado; confira nova data

Anúncio foi feito pela Salvador Produções, produtora do evento

O show da turnê Inevitável, de Bruno e Marrone, foi adiado em Salvador. A informação foi anunciada pela produtora do evento, a Salvador Produções, por meio das redes sociais. O evento, que aconteceria no dia 2 de agosto, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, foi transferido para o dia 11 de outubro, no Wet Eventos. >