INVESTIGAÇÃO

Feto é encontrado dentro de lixeira em bairro de Salvador

Policiais militares isolaram o local para a realização da perícia

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes foram acionados através do Cicom para averiguar o caso. >

Policiais da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pirajá) chegaram até a Rua Eliziário da Cruz, no final de linha do bairro, onde se encontrava a lixeira e constaram que realmente tinha um feto no local. >

Segundo a Polícia Civil, responsável pela apuração do caso, o feto era do sexo masculino e já estava sem sinais fitais quando foi encontrado. "Guias para remoção, perícia e necropsia foram expedidas. Diligências e oitivas irão contribuir no esclarecimento do fato", acrescentou.>