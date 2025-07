POLÍCIA

Advogado condenado por roubo com reféns em loja de Salvador é preso

Crime ocorreu em estabelecimento comercial do bairro de Sete Portas

Um homem de 45 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na manhã deste domingo (27), no bairro de Itapuã, em Salvador. Ele foi condenado por roubar um estabelecimento comercial do ramo de eletrodomésticos em 2005, no bairro de Sete Portas. >