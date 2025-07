OPORTUNIDADE

País europeu paga até R$ 455 mil para quem quiser se mudar para suas ilhas; saiba mais

Iniciativa visa o combate à despopularização através de medidas como pagamento de bônus ao morador que se realocar

Millena Marques

Publicado em 27 de julho de 2025 às 10:56

Ilha de Arranmore Crédito: Pixabay

Já pensou em morar em uma ilha europeia? O governo da Irlanda possui um projeto que pode facilitar a realização deste sonho. Trata-se do programa 'Our Living Islands', que paga até € 70 mil, o que equivale a R$ 454,8 mil para interessados em viver em uma de suas ilhas remotas da costa oeste do país. >

Lançada em 2023, a iniciativa visa o combate à despopularização através de medidas como pagamento de bônus ao morador que se realocar para uma das 23 ilhas pouco habitadas do país. A previsão é de que o projeto dure até 2033.>

Na lista de ilhas disponíveis no projeto, estão as de Aran, Clare, Dursey, Inishturk, Inishbofin e Bere, entre outras. Ao todo, são 23 ilhas, que, juntas, têm uma população de 2.734 pessoas, de acordo com levantamento de 2016.>

As ilhas são conhecidas pelas lindas paisagens e os rústicos litorais. Os cenários já foram utilizados em produções cinematográficas, como o filme "Banshees de Inisherin", que concorreu ao Oscar.>

Qualquer pessoa pode se candidatar aos pacotes de incentivo. Os interessados, no entanto, tem direito de residir no país. Os recursos do projeto devem ser destinados para reformadas de casas nas ilhas. As residências disponíveis necessitam de reforma.>

Os novos proprietários devem residir ou alugar a casa por pelo menos dez anos antes de voltar a negociá-lo. Caso este regime não seja cumprido, será necessário devolver o bônus ao governo irlandês.>

Até o fim de março de 2025, o governo irlandês já havia recebido 35 candidaturas ao incentivo. Vinte e duas já foram aprovadas, segundo informações do jornal The Independent. Para se candidatar, é só acessar o site do governo irlandês. >

