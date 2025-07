REALEZA INGLESA

Filhos não herdarão casa em que Princesa Diana morou e corpo está enterrado; entenda

Únicos herdeiros de Lady Di, William e Harry ficaram com joias e dinheiro

Herdeiros da princesa Diana, os príncipes William e Harry não irão herdar um dos imóveis que mais marcaram a vida da mãe deles. O corpo dela foi enterrado dentro da propriedade. O túmulo está localizado em uma ilha no Oval Lake, que não é aberto ao público. Apesar de serem os únicos herdeiros dela, e terem ficado com joias e dinheiro deixados pela princesa, o Príncipe de Gales e o Duque de Sussex não colocarão as mãos na icônica propriedade de Althorp. De acordo com informações da revista People, a casa deverá continuar na linhagem Spencer. >