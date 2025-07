ACIDENTE GRAVE

Ônibus despenca em ravina no Peru, deixa ao menos 18 mortos e dezenas de feridos

Entre as vítimas fatais, estão duas crianças

Pelo menos 18 pessoas morreram e outras 48 ficaram feridas após um ônibus de dois andares cair de uma ravina de cerca de 50 metros de altura, nesta sexta-feira (18), em uma estrada da região montanhosa de Junín, no centro do Peru. O acidente ocorreu enquanto o veículo realizava a rota entre a capital, Lima, e a região amazônica do país. >

De acordo com autoridades locais, o motorista teria perdido o controle em um trecho sinuoso da rodovia. O ônibus saiu da pista e despencou em um desfiladeiro próximo aos Andes. Segundo o jornal britânico The Sub, o impacto foi tão violento que a estrutura do veículo se partiu ao meio. >