AGREDIU O MARIDO

Condenada por matar jogador de rúgbi, argentina volta a ser presa por violência doméstica

Segundo a polícia, marido se escondeu no banheiro de casa para fugir das agressões

O caso ocorreu no último dia 12 de julho, em San Rafael. De acordo com o jornal Mendoza Post, Lucas ligou para a polícia e, ao chegarem, os policiais o encontraram escondido no banheiro da casa. Ele tinha um arranhão e um inchaço no rosto. Julieta foi presa, novamente, teve prisão domiciliar decretada. Ela também está proibida de se aproximar do companheiro. >