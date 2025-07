INUSITADO

Mulher pede divórcio após ChatGPT 'ler' traição do marido em borra de café

Marido fez piada com situação, mas esposa levou a sério

Uma mulher grega decidiu encerrar um casamento de 12 anos depois que o ChatGPT indicou que ela estava sendo traída. A situação começou quando ela preparou café grego para ela e o marido, fotografou os resíduos no fundo das xícaras e pediu ao chatbot que fizesse uma interpretação, seguindo uma moda de leitura de café com auxílio da inteligência artificial.>

Segundo o marido, o chatbot reportou sinais de infidelidade ligados a uma outra mulher cujo nome começaria com a letra "E". A mulher, então, decidiu pedir o divórcio. O episódio aconteceu em maio desse ano.>

“Ela costuma seguir tendências da moda”, contou ele no programa matutino grego *To Proino*. “Um dia, ela fez café grego para nós e achou divertido tirar fotos das xícaras e pedir para o ChatGPT ‘ler’ aquilo.” O marido debochou e fez brincadeira com a situação. Mas a esposa não ignorou. Pediu que ele saísse de casa, contou aos filhos sobre o divórcio e, logo depois, o advogado dela o contactou oficialmente.>