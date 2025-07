SAÚDE

Câncer que matou Preta Gil: como prevenir, reconhecer os sintomas e quando procurar um médico

Doença é uma das mais comuns no Brasil e pode ser evitada com mudanças de hábitos e diagnóstico precoce

Esse tipo de câncer tem origem na mucosa que reveste o intestino grosso (cólon) e pode se estender até o reto e o ânus. Frequentemente, começa com o surgimento de pólipos, que são pequenas massas que se desenvolvem na parede intestinal e, com o tempo, podem se tornar malignas.>

A consulta com um profissional especializado não deve ser feita apenas diante de sintomas suspeitos. Avaliações de rotina são importantes para orientar sobre as melhores estratégias de prevenção e para identificar riscos específicos de cada paciente.>

Se identificado no início, o câncer colorretal tem alta taxa de cura. Por isso, a recomendação é que pessoas com risco moderado iniciem a realização de exames preventivos entre 45 e 50 anos. O tratamento dependerá do estágio da doença no momento do diagnóstico.>