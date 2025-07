CASA PRÓPRIA

Estão abertas inscrições gratuitas para o 'Minha Casa, Minha Vida' em Salvador

Cadastro é realizado por meio do portal da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra)

O candidato deve apresentar, no momento da inscrição, documentos como RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda de todos os membros da família ou outros documentos que possam ser solicitados para comprovar a situação socioeconômica. Após a inscrição, os dados passam por análise, e, caso a família seja contemplada, os beneficiados serão informados para prosseguir com as etapas de aquisição do imóvel.>