Cinema de Salvador oferece pipoca de graça em sessões de filmes

Promoção do Glauber Rocha é válida até a próxima quarta-feira (30)

O cinema Glauber Rocha anunciou uma nova promoção com validade a partir desta quinta-feira (24): será oferecida uma pipoca de forma gratuita para quem for assistir à última sessão de um dos quatro filmes que estão em cartaz ao longo da semana e foram selecionados para a promoção. A campanha está em vigor até a próxima quarta-feira (30).>

Os ingressos para filmes nas salas do Glauber Rocha podem ser adquiridos na bilheteria do cinema ou no site cineglauberrocha.com.br e devem ser apresentados na bomboniere para ganhar a pipoca. Em dias de terça e quarta-feira, o valor do ingresso no Glauber Rocha é de R$ 24,00 (inteira), R$ 12,00 (meia) e R$ 9,00 (para estudantes até 18 anos). De quinta-feira à domingo, o valor é de R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia).>