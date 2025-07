DOCUMENTO

Não conseguiu a CNH gratuita? Veja quanto terá que desembolsar para pagar do seu bolso

Carteira das categorias A e B podem chegar a custar mais de R$ 4,5 mil em Salvador

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de julho de 2025 às 18:30

Os projetos CNH da Gente e CNH na Escola concedeu a possibilidade de baianos do sistema público de educação e pessoas de baixa renda conquistarem a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuitamente. Foram 12 mil vagas distribuídas em todo o estado. Os resultados foram divulgados nesta quarta-feira (23). Para quem não conseguiu a aprovação para participar do projeto, pagar pelo documento pode pesar no bolso. Na capital baiana, tirar a habilitação para as categorias A (moto) e B (carro) juntas pode representar um gasto de mais de R$ 4,5 mil. >

Os pacotes das autoescolas incluem, geralmente, a realização de 45 horas de aulas teóricas, material didático, prova de legislação no SAC, a licença para realizar as aulas práticas (LADV), 20 aulas práticas de moto e outras 20 de carro, monitoramento e o 1° exame final para cada categoria.

>

O CORREIO consultou seis escolas diferentes na capital baiana. A média do valor chega a aproximadamente R$ 3.919,10. Esse, no entanto, não é o único do custo de tirar a habilitação. Antes de fechar um pacote em um centro de formação, é necessário adquirir um laudo do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em unidades do SAC, da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), Retran ou Posto Avançado, no valor de R$ 275,93. Além disso, é necessário realizar os exames clínico e psicológico, que juntos custam R$ 376,99, totalizando R$ 652,92.>

Veja valores para apenas a categoria A ou B:>

Autoescola Definitiva

A: R$ 1836 à vista | R$ 1936 12x no crédito



B: R$ 2237 à vista | R$ 2337 12x no crédito

>

Top Autoescola



A: R$ 1828 à vista | R$ 2070 até 18x no crédito



B: R$ 2237 à vista | R$ 2460,06 até 18x no crédito

>

Autoescola Agora



A: R$ 1827,12 à vista | R$ 2073,32 até 18x no crédito



B: R$ 2236,54 à vista | R$ 2469,69 até 18x no crédito

>

Autoescola Reis



A: R$ 1827,12 à vista | R$ 1950,22 12x no crédito| R$ 2073,32 18x no crédito



B: R$ 2236,54 à vista | R$ 2353,11 12x no crédito| R$ 2469,69 18x no crédito

>

Escola Nova Habilite-se:

A: R$ 1.900 à vista | R$ 2.072,99 até 10x no crédito



B: R$ R$2.236 à vista | R$2.469,16 até 18x no crédito

>

O que é a CNH gratuita?

As ações são voltadas para estudantes da rede pública e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ainda oferecem adição ou mudança de categoria, sem custos para os beneficiados.>

Para participar, os interessados devem atender a critérios, como ter mais de 18 anos, estar inscrito no CadÚnico, saber ler e escrever e residir no estado da Bahia. Os estudantes menores de 17 anos podem iniciar a formação teórica.>

Ao todo, são 12 mil vagas, sendo duas mil vagas para estudantes do ensino médio da rede pública estadual, cinco mil vagas destinadas a estudantes da SEC (18+), inscritos no programa Bolsa Presença, mil vagas para o programa Bahia pela Paz, destinado a jovens e 50 vagas para atendimento às famílias vítimas da explosão na fábrica de fogos em Santo Antônio de Jesus, além de 3.950 vagas para a população cadastrada no CadÚnico.>

