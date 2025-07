VEJA

Mulher que aparece na abertura de ‘História de Amor’ hoje é uma das jornalistas mais respeitadas do Brasil; saiba quem

Jornalista fazia "bicos" como modelo e tinha dúvida sobre o que queria estudar até trilhar caminho no jornalismo

As aberturas das novelas marcaram gerações e construíram memórias afetivas ao longo dos anos, entre elas a de ‘História de Amor’ (1995), reprisada no novo quadro da TV Globo, o ‘Edição Especial’, que exibe sucessos da faixa das 18h ou 19h. >

A abertura da trama é embalada por ‘Lembra de Mim’, de Ivan Lins. A gravação mostra um casal apaixonado caminhando pela praia e outros cenários do Rio de Janeiro, cidade clássica de produções de Maneco (Manoel Carlos).>

Nuances das rápidas aberturas passam despercebidas por telespectadores. No caso de ‘História de Amor’, a mulher que aparece na abertura é Renata Vasconcelos, que hoje divide a bancada do Jornal Nacional com William Bonner desde 2014. >