ETERNA JOYCE

Sucesso na reprise de História de Amor, atriz Carla Marins retorna à Globo e comemora novo papel

Atriz está escalada para próxima novela das nove

Larissa Almeida

Publicado em 17 de maio de 2025 às 15:05

A atriz Carla Marins, que está fazendo sucesso nas tardes do Vale a Pena Ver de Novo com o papel de Joyce em ‘História de Amor’, vai retornar para a TV Globo após 12 anos. Ela assinou contrato com a emissora para atuar em ‘Três Graças’, novela das nove de autoria de Aguinaldo Silva, que vai substituir ‘Vale Tudo’ em outubro. >

Ao F5, a atriz comemorou o retorno. “Vinha acompanhando a reprise de História de Amor e acendeu no coração um desejo de voltar a trabalhar. Logo em seguida, surgiram notícias sobre a novela e a escolha de elenco da trama do Aguinaldo. Com certeza uma coisa puxou a outra e, para minha sorte, a produção da novela estava na mesma sintonia”, disse. >

A atriz revelou que ainda sabe pouco sobre a nova personagem que vai interpretar. “Sei que ela será uma mulher de negócios. Vai se chamar Xênica... Hilário. Estou animada porque vou trabalhar com o Aguinaldo, que me deu a Judite de Porto dos Milagres, outra personagem que gosto muito na minha carreira. As tramas dele têm muito realismo fantástico e eu adoro”, frisou. >