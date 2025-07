LITERATURA

Escritor Toni Araújo lança 'A medida do abandono' neste sábado (12)

Evento acontece às 15h no Point Campo Grande

Luiza Gonçalves

Publicado em 7 de julho de 2025 às 13:00

Escritor Toni Araújo Crédito: Divulgação

Discutindo as questões do abandono e do pertencimento nas relações familiares, o escritor Toni Araújo lança seu novo livro 'A medida do abandono' neste sábado (12), às 15h, no Point Campo Grande, em frente ao Hotel Wish. A obra, que passeia entre o conto e o romance, sai pela editora Villa Olívia. >

Na obra, os personagens carregam o bem e o mal em si, reforçando a condição humana de cada um deles em um enredo que se divide em duas narrativas: a primeira, de um jovem jornalista que encontra um misterioso velho em um bar e, paralelamente, uma tragédia ocorrida em uma família de origem sertaneja após se instalar em um grande centro urbano.>

“Minha ideia foi entregar ao leitor uma novela dinâmica, com muita ação direta, retratando momentos de grande tensão entre os personagens, sejam eles pais, filhos ou simples conhecidos. O final reserva situações que levarão o leitor a questionamentos morais e éticos”, comenta o autor.>

Original de Fortaleza, mas soteropolitano de sangue e “de coração”, Toni Araújo já publicou os livros de contos Dias e Noites (2019) e Manhãs Tardias (2021). Participou de diversas coletâneas e foi finalista do Prêmio Off Flip de Literatura na categoria de contos em 2021. Em 'A medida do abandono', Toni Araújo dramatiza o inconformismo humano sem julgamentos, desafiando convenções narrativas.>